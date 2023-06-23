Появилось первое официальное изображение роскошного внедорожника Toyota Century

Компания Toyota впервые показала изображение ультрароскошного внедорожника Century. Анонс был сделан в рамках презентации новых поколений минивэнов Alphand и Vellfire: на экране показали официальный тизер будущей модели — на затемненном фоне можно рассмотреть ее очертания. Внедорожник позиционируется как представительский автомобиль для поездок с шофером, то есть основной упор будет сделан на богатое оснащение и комфорт пассажиров сзади. В конкуренты новинки журналисты прочат Rolls-Royce Cullinan.

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Под названием Century с конца 60-х годов прошлого века Toyota выпускает представительский седан. Сейчас на рынке представлено его третье поколение, в которое Century перешагнул еще в 2017-м. Пока не до конца ясно, будут ли седан и анонсированный внедорожник выпускаться параллельно или же SUV заменит собой четырехдверку.

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Так или иначе, внедорожник Century в активной стадии разработки — Toyota уже приступила к дорожным испытаниям и, судя по недавнему анонсу, в скором времени запустит тизерную кампанию. Шеф-дизайнер Toyota Саймон Хамфрис тоже прокомментировал грядущее обновление семейства: он заявил, что «Century уже движется к смелым изменениям».

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Однако никаких подробностей о внедорожнике Century пока нет. По слухам, модель превзойдет по габаритам Land Cruiser 300 и будет достигать в длину 5,2 метра, а на заднем ряду установят два раздельных кресла повышенного комфорта на манер Cullinan.

Инсайдеры прочат внедорожнику гибридную силовую установку на базе 3,5-литровой «шестерки». По другим данным, в ход могут пустить гибридную систему V6 i-Force Max как у Tundra и Sequoia. В отличие от заднеприводного седана Century, внедорожник будет полноприводным.