Mazda возобновила выпуск машин с роторным мотором

На заводе Mazda в Хиросиме началось производство автомобиля MX-30 e-SkyActiv R-EV с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит роторно-поршневой двигатель. Компания не выпускала автомобили с таким типом мотора 11 лет, после снятия с производства купе RX-8.

Mazda

На новой модификации MX-30 роторный мотор не имеет механической связи с колесами и используется как генератор для подзарядки тяговой батареи. Его рабочий объем — 0,83 л, мощность — 75 л.с. Тяговый электромотор кроссовера выдает 170 л.с. Кроме того, Mazda MX-30 e-SkyActiv R-EV можно подзаряжать от розетки. Запас хода на электротяге для него составляет 85 км.