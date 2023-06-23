Toyota предлагает обновлять автомобили вместо покупки новых

Компания Toyota запустила программу обновления проданных автомобилей. Услуга позволяет быстро модернизировать машины, оснастив из современной электроникой, которая была недоступна на момент покупки. Пока она доступна только в Японии для Prius U Grade и возможна благодаря дизайну Upgrade Ready — дословно «готовый к обновлению». В построенные таким образом машины еще на стадии разработки закладывается возможность будущего дооснащения.

© Motor.ru / Toyota Prius

Toyota Prius можно оборудовать функцией автоматической парковки Advanced Park, технологиями поддержки вождения Toyota Teammate, мониторингом слепых зон, функцией обнаружения пешеходов и обогревом рулевого колеса.

Заплатить на апгрейд можно единовременным платежом либо увеличением ежемесячной платы по подписке. Добавление мониторинга слепых зон обойдется, к примеру, в 99 тысяч иен (почти 58 тысяч рублей) либо 2750 иен ежемесячно (1,6 тысячи рублей). За обогрев руля просят 55 тысяч иен (32,2 тысячи рублей) либо 1100 иен (644 рубля).

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota обещает расширять «меню» обновлений: в частности, планируется включить в него аудиосистему с большим экраном, а также подогрев и вентиляцию сидений. Таким образом, покупатели Upgrade Ready-автомобилей смогут периодически освежать ее оснащение и тем самым продлевать срок эксплуатации, что более выгодно, чем приобретение новой машины, отмечают в компании.