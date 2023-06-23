Tesla может купить немецкую компанию по производству беспроводных зарядок

Американский производитель электрокаров Tesla ведет переговоры о покупке компании Wiferion в Германии, которая специализируется на технологии беспроводной зарядки. Об этом пишет Carscoops.

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По данным издания, компания Wiferion, основанная в 2016 году, производит беспроводные зарядные устройства для электромобилей и роботов и продает свою продукцию с 2018 года.

Объединение двух компаний может обеспечить готовое решение для Tesla в части беспроводной зарядки автомобилей. При этом намеки на то, что американский автопроизводитель ведет работу над созданием площадки, на которой можно было бы заряжать машину, были и ранее.

В частности, в марте этого года Tesla представила, как будет выглядеть созданная ею закусочная, и случайно намекнула на той же фотографии, что в разработке находится площадка для беспроводной зарядки.

При этом пока официального сообщения о слиянии Wiferion и Tesla нет.