Tesla может купить немецкую компанию по производству беспроводных зарядок

Tesla задумалась о покупке немецкой компании по производству беспроводных зарядок
Американский производитель электрокаров Tesla ведет переговоры о покупке компании Wiferion в Германии, которая специализируется на технологии беспроводной зарядки. Об этом пишет Carscoops.
По данным издания, компания Wiferion, основанная в 2016 году, производит беспроводные зарядные устройства для электромобилей и роботов и продает свою продукцию с 2018 года.
Объединение двух компаний может обеспечить готовое решение для Tesla в части беспроводной зарядки автомобилей. При этом намеки на то, что американский автопроизводитель ведет работу над созданием площадки, на которой можно было бы заряжать машину, были и ранее.
В частности, в марте этого года Tesla представила, как будет выглядеть созданная ею закусочная, и случайно намекнула на той же фотографии, что в разработке находится площадка для беспроводной зарядки.
При этом пока официального сообщения о слиянии Wiferion и Tesla нет.
Напомним, что 2022 году компания Tesla объявила об отзыве 130 тысяч машин из-за неполадки, связанной с работой процессора информационно-развлекательной системы. Во время быстрой зарядки процессоры перегревались, что вело к сбоям или полному отключению сенсорных дисплеев авто.