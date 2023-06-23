Автомобили "Москвич" появятся еще в 31 городе России

Возрожденная марка автомобилей "Москвич" продолжает расширять географию продаж. В этом году машины бренда можно будет купить еще в 31 городе России, сообщили в компании. Кроме того, в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону планируется открыть дополнительные дилерские центры.

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"Завод "Москвич" расширяет количество городов, в которых в этом году можно будет приобрести наши автомобили. Мы собираем заявки почти во всех федеральных округах нашей страны: Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Южном и Северо-Кавказском", - заявил гендиректор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

Напомним, что на данный момент машины российской марки можно найти в 55 автосалонах в 25 городах России. Прием заявок на открытие новых дилерских центров пройдет до 14 июля.