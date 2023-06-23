Hyundai анонсировала дебют электрокара Ioniq 5 N

Иначе как еще можно оценить столь активную и обширную тизерную кампанию, которая посвящена ему. Представители бренда выложили в Сеть очередное тизерное видео, которое показывает кольцевые испытания электромобиля, пока еще скрытого камуфляжем.

В настоящее время Ioniq 5 N находится в заключительной фазе испытаний в Германии на трассе Нюрбургринга. Электрокар успешно прошел испытание на выносливость, проехав 10 тысяч километров. Кадры показывают, как автомобиль в моменте разогнался до 250 км/ч.