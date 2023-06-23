Infiniti обновила логотип
Компания Infiniti объявила о масштабном ребрендинге, частью которого стал новый логотип. Японский автопроизводитель осовременил эмблему, сделав ее по-модному минималистичной, а заодно представил новую концепцию оформления дилерских центров. Логотип компании по-прежнему символизирует дорогу, устремленную к горизонту, однако его дизайн слегка скорректировали. Этот ребрендинг стал четвертим для Infiniti за всю 34-летнюю историю марки.
Линии логотипа стали тоньше, а расстояние между буквами в названии бренда увеличилось — оно и подчеркивает линию горизонта. Вместе с тем, на автомобилях Infiniti в будущем появятся трехмерные эмблемы с подсветкой. В компании подчеркнули, что логотип отражает направленность вперед и то, что бренд Infiniti призван бросать вызов условностям.
Первым новую эмблему получит флагман модельной линейки Infiniti, кроссовер QX80 нового поколения. Уже этим летом компания представит концептуальный прототип будущего серийного автомобиля. О концепт-каре известно, что он получит название QX80 Monograph, в его основу ляжет новая платформа, будут представлены самые последние разработки в области электронных ассистентов, и, вероятно, новые силовые агрегаты.
Что же касается салонов фирменной дилерской сети, то отныне все они будут оформлены в соответствии с японскими традициями. «Фишкой» шоу-румов и точек продаж автомобилей станет особенной аромат, который должен ассоциироваться у клиентов с брендом — в нем смешаны нотки цитрусовых, кедра и кипариса.
Впрочем, россиянам не суждено увидеть обновление официальных дилерских центров Infiniti — в ноябре 2022 года компания объявила об уходе с нашего рынка. Пресс-служба компании Infiniti разослала лаконичное письмо, в котором попрощалась с российским рынком с помощью японской мудрости: «Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла».