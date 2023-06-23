Infiniti обновила логотип

Компания Infiniti объявила о масштабном ребрендинге, частью которого стал новый логотип. Японский автопроизводитель осовременил эмблему, сделав ее по-модному минималистичной, а заодно представил новую концепцию оформления дилерских центров. Логотип компании по-прежнему символизирует дорогу, устремленную к горизонту, однако его дизайн слегка скорректировали. Этот ребрендинг стал четвертим для Infiniti за всю 34-летнюю историю марки.

© © Infiniti

Линии логотипа стали тоньше, а расстояние между буквами в названии бренда увеличилось — оно и подчеркивает линию горизонта. Вместе с тем, на автомобилях Infiniti в будущем появятся трехмерные эмблемы с подсветкой. В компании подчеркнули, что логотип отражает направленность вперед и то, что бренд Infiniti призван бросать вызов условностям.

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Первым новую эмблему получит флагман модельной линейки Infiniti, кроссовер QX80 нового поколения. Уже этим летом компания представит концептуальный прототип будущего серийного автомобиля. О концепт-каре известно, что он получит название QX80 Monograph, в его основу ляжет новая платформа, будут представлены самые последние разработки в области электронных ассистентов, и, вероятно, новые силовые агрегаты.

Что же касается салонов фирменной дилерской сети, то отныне все они будут оформлены в соответствии с японскими традициями. «Фишкой» шоу-румов и точек продаж автомобилей станет особенной аромат, который должен ассоциироваться у клиентов с брендом — в нем смешаны нотки цитрусовых, кедра и кипариса.