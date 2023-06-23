Некоторые автомобили разбили в рамках испытаний на безопасность. Портал Autonews.ru разбирался, какие машины, добравшиеся до России по параллельному импорту, оказались самыми безопасными.

Honda CR-V

По итогам краш-тестов Honda CR-V получила высокие 90,07% за защиту водителя и пассажиров. Речь идет как о взрослых, так и детях. Безопасность пешеходов оценена в 80,56%, а работа систем безопасности автомобиля - в 88,09%. В КНР кроссовер Honda CR-V выпускают на совместном предприятии Honda Motor Co., Ltd. и Dongfeng Motor Corporation. В тестах C-NCAP приняла участие полноприводная модификация машины с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 193 л.с..

Cadillac Lyriq

Для исследования был выбран Cadillac Lyriq в топовой версии с двумя электромоторами, суммарной мощностью 503 л.с. и 710 Нм. По итогам испытаний автомобиль получил пять звезд. Защита водителя и пассажиров оценена экспертами в 92,21%, а пешеходов — в 72,63%. Также специалисты оценили в 90,19%

системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение. Однако угрозу представляет фронтальный удар со 100-процентным перекрытием о деформируемое препятствие.

Roewe RX5

По итогам исследований кроссоверу с 1,5-литровым мотором дали самый большой балл по безопасности. Автомобиль получил 92,78% за защиту водителя и пассажиров (взрослых и детей). Безопасность пешеходов оценена в 75,23%, а работа систем безопасности автомобиля - в 85,53%.

BMW X3

По итогам краш-теста машина получила 86 очков безопасности. Вместе с тем эксперты указали на высокий риск травмы груди у заднего пассажира при столкновении "лоб в лоб". Автомобилист также может травмироваться при боковом ударе со стороны водителя, говорят они.

SsangYong Torres

Автомобиль получил 81,6 очков по безопасности. Боковой удар со стороны водителя назван самым опасным. Есть риск того, что автомобилист в таком случае получит серьезную травму груди, живота и поясницы. Кроме того, при фронтальном ударе пострадает его голова.

Genesis GV70

Безопасность автомобиля Genesis оценена экспертами очень высоко — в 89,6 баллов. Он показал надежную защиту водителя и пассажиров при всех видах столкновений. Но все же фронтальный удар представляет наибольшую опасность среди других. При нем пострадает передний пассажир – он получит травму грудной клетки.

Volksawagen Amarok

Защиту взрослых эксперты оценили в 86%, а детей — в 93%. Системам помощи водителю, обеспечивающим безопасное вождение, дали 83%. Также Volksawagen Amarok участвовал в краш-тесте, который определяет, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов. Показатель оценен в 74%.

Mercedes-Benz GLC

Защита водителя и пассажиров и детей была оценена в 92%, других участников движения — в 74%, а электронным «помощникам» дали 84%. Специалисты указали на высокий уровень защиты автомобилиста и пассажиров практически при всех типах столкновений.

Hyundai Ioniq 6

Эксперты максимально оценили безопасность машины на максимальную оценку. Вместе с тем у экспертов есть опасения относительно того, что пассажиры получат травму шеи при ударе сзади. Защиту взрослых пассажиров в автомобиле оценили в 97%, детей — в 88%. Работа ассистентов безопасности оценена в 90%, а функционал систем защиты уязвимых участников дорожного движения (пешеходов и велосипедистов) - в 66%.