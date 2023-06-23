Осужден работник автосервиса, укравший 1,8 млн рублей компенсаций по ОСАГО

Сотрудник автосервиса принял в ремонт 34 машины по ОСАГО, не собираясь их чинить
В Архангельске привлечен к уголовной ответственности за мошенничество сотрудник автосервиса, который принял в ремонт 34 поврежденных в ДТП автомобиля, не собираясь их восстанавливать, а выплаченные по ОСАГО компенсации присвоил. Об этом сообщает городская прокуратура.
«Осужденный, осуществляя деятельность в ООО «Трансавтосервис» и автосервисе «Моссервис+», при заключении договоров на оказание услуг в части ремонта транспортных средств, получивших повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, принимал автомобили, не намереваясь выполнять их ремонт», — отмечается в сообщении ведомства.
Выплаченные потерпевшим компенсации по страховым случаям в рамках ОСАГО были им похищены, добавили в прокуратуре.
По статье УК РФ о мошенничестве мужчина приговорен к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, свою вину он не признал. Общая сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.