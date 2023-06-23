Осужден работник автосервиса, укравший 1,8 млн рублей компенсаций по ОСАГО

В Архангельске привлечен к уголовной ответственности за мошенничество сотрудник автосервиса, который принял в ремонт 34 поврежденных в ДТП автомобиля, не собираясь их восстанавливать, а выплаченные по ОСАГО компенсации присвоил. Об этом сообщает городская прокуратура.