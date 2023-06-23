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Сотрудник автосервиса принял в ремонт 34 машины по ОСАГО, не собираясь их чинить

В Архангельске привлечен к уголовной ответственности за мошенничество сотрудник автосервиса, который принял в ремонт 34 поврежденных в ДТП автомобиля, не собираясь их восстанавливать, а выплаченные по ОСАГО компенсации присвоил. Об этом сообщает городская прокуратура.

Осужден работник автосервиса, укравший 1,8 млн рублей компенсаций по ОСАГО
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«Осужденный, осуществляя деятельность в ООО «Трансавтосервис» и автосервисе «Моссервис+», при заключении договоров на оказание услуг в части ремонта транспортных средств, получивших повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, принимал автомобили, не намереваясь выполнять их ремонт», — отмечается в сообщении ведомства.

Выплаченные потерпевшим компенсации по страховым случаям в рамках ОСАГО были им похищены, добавили в прокуратуре.

По статье УК РФ о мошенничестве мужчина приговорен к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, свою вину он не признал. Общая сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.

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