Nissan испытывает серьезные трудности с производством спорткара Z

Компания Nissan столкнулась с серьезной проблемой на производстве спорткара Z. По данным Driver Web, дело в высокоавтоматизированном процессе покраски кузова на заводе в префектуре Тотиги, Япония. Конкретная причина не называется, но источники утверждают, что она сильно тормозит выпуск автомобилей — как Z, так и электрического кроссовера Ariya, который сходит с конвейера той же площадки. Nissan же винит во всем нехватку полупроводников, мешавшую производствам после пандемии.

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Проблема с покраской уже повлияла на продажи Nissan Z. Так, с января по май 2023 года в Японии было зарегистрировано 435 спорткара, а в мае — только 67. В США Nissan смог поставить 466 Z за первый квартал нынешнего года. При этом за тот же период туда отправили 871 экземпляр GR Supra, которая стоит дороже. В производственной очереди — более пяти тысяч экземпляров двухдверки, на выпуск которых Nissan при нынешнем темпе потребуется как минимум пять лет.

В Тотиги работает автоматизированная система контроля лакокрасочного покрытия. За качеством следят 11 роботов, способных обнаружить пыль размером до 0,3 миллиметра, что должно предотвратить даже минимальные огрехи. Однако система относительно нова, а потому дефекты и связанные с ними задержки не исключены.