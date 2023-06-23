Компания Infiniti провела масштабный ребрендинг
Автопроизводитель Infiniti сообщил, что провел масштабный ребрендинг.
Компания, производящая премиальные машины, решила сменить логотип. Кроме того, поменялась вся концепция дилерских центров.
Новое начертание эмблемы станет для бренда четвертым по счету. Толщина линий в логотипе уменьшилась, при этом расстояние между буквами в слове INFINITI, наоборот, стало больше. По всему миру обновят дилерские центры.
Дизайн шоу-румов изменится - они станут максимально светлыми. Салоны в Техасе (США), Мексике и Катаре преобразятся в первую очередь. Также сообщается, что точки продажи Infiniti будут сделаны в японских традициях.
Напомним, что компанию основали в 1989 году.
Ранее сообщалось, что, по данным «СберАвто», наиболее популярной маркой премиальных автомобилей с пробегом, которые россияне приобретают онлайн в 2023 году, стал BMW. На него приходится 35% продаж от всего премиального сегмента.