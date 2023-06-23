Компания Infiniti провела масштабный ребрендинг

Автопроизводитель Infiniti сообщил, что провел масштабный ребрендинг.

© Infiniti

Компания, производящая премиальные машины, решила сменить логотип. Кроме того, поменялась вся концепция дилерских центров.

Новое начертание эмблемы станет для бренда четвертым по счету. Толщина линий в логотипе уменьшилась, при этом расстояние между буквами в слове INFINITI, наоборот, стало больше. По всему миру обновят дилерские центры.

Infiniti

Infiniti

Infiniti

Дизайн шоу-румов изменится - они станут максимально светлыми. Салоны в Техасе (США), Мексике и Катаре преобразятся в первую очередь. Также сообщается, что точки продажи Infiniti будут сделаны в японских традициях.

Напомним, что компанию основали в 1989 году.