Флагманский лифтбек Skoda Superb готовится к смене поколения

Флагманский чешский лифтбек готовится к смене поколения, и тестовые образцы всё чаще попадаются фотошпионам во время испытаний. Как будет выглядеть новинка?

Модель Superb впервые пополнила гамму компании Skoda в 2001 году. Она была построена на платформе Volkswagen Group B5 (PL45+), которую также использовал удлинённый седан Volkswagen Passat Lingyu, спроектированный для китайского рынка. Сегодня на рынке представлено третье поколение Суперба, которое продемонстрировали в начале 2015 года на специальном мероприятии в Праге. Весной 2019-го автомобиль получил рестайлинг, а сейчас на финишной прямой находится подготовка новой генерации. Ранее компания уже опубликовала тизеры новинки, также мы уже делали рендеры нового универсала, а сейчас настала очередь лифтбека.

Рендер нового Superb

Как видно на тизерах и фотографиях тестовых образцов, новый Суперб получит эволюционные изменения в дизайне. Передняя часть с массивной решёткой радиатора решена в стиле новой Octavia и электромобиля Enyaq. При этом в целом дизайн станет чуть более пластичным по сравнению с нынешней моделью за счёт выштамповок на боковинах и округлых выступов над задними колёсными арками. Заметным отличием также можно назвать дверные ручки, расположенные вдоль выштамповки, а не под ними, и новые зеркала на ножках. Что же касается задней части, здесь новый Суперб также очень похож на Октавию последнего поколения, а отличительной чертой флагманской модели станет хромированный молдинг вдоль крышки багажника.

Новый Skoda Superb сохранит бензиновые и дизельные моторы, а также получит гибридные модификации – как «мягкие», так и подзаряжаемый PHEV, который есть и у нынешней модели. В интерьере модно ожидать появления большого экрана мультимедийной системы, который будет установлен поверх передней панели (у нынешнего Суперба он встроенный).