Владельцам Exeed разрешили не платить за проезд по трем платным трассам

Для российских владельцев машин Exeed сделали бесплатный проезд по трем платным трассам. Они могут не платить на М-1 «Беларусь», М-11 «Нева» и М-4 «Дон»: Трасса М-11 будет доступна для компенсации проезда в период с 22 июня по 30 июля, трассы М-1 и М-4 — с 1 июля по 31 августа. Для того, чтобы принять участие в программе, автовладельцы должны зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Exeed, перейти в раздел «Привилегии» на странице ExeederClub и заполнить заявку в разделе «свободный проезд».

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Есть и еще одно уловие: у зарегистрированного участника должен быть незаблокированный персональный транспондер T-pass «Автодор-Платные Дороги». Его можно приобрести в собственность или взять в аренду. При регистрации нужно выбрать трехнедельный период, в который планируется поездка.

Это уже не первая подобная акция, которую устраивает Exeed. В прошлом году марка, которая принадлежит Chery, организовала для своих клиентов бесплатный приоритетный проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» и доступ в бизнес-зал аэропорта Шереметьево. Привилегии действовали три месяца.

На сегодняшний день модельная линейка Exeed в России состоит из трех моделей, и все они кроссоверы. Это LX, который стоит от 2,9 миллиона рублей, RX за 4,25 миллиона и полноразмерный VX (от 5,27 миллиона). В скором времени к ним присоединится и еще один вседорожник, RX, его стоимость пока не объявлена.