Односкатные "Газели" и "Соболи" получили новый двигатель

"Эффективность эксплуатации транспортных средств является одним из основных приоритетов для наших клиентов, и мы предлагаем оптимальные решения для различных видов грузоперевозок. Новый двигатель отличается улучшенными характеристиками, которые обеспечивают высокие показатели мощности, ресурса и динамики работы автомобиля в сочетании с доступностью технического обслуживания, что напрямую влияет на общую рентабельность бизнеса", - прокомментировал Максим Головнов, директор по продажам ГК "Современные транспортные технологии".