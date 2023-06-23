Односкатные "Газели" и "Соболи" получили новый двигатель
Горьковский автозавод начинает поставки в дилерские центры "ГАЗель NN" и "Соболь NN" с односкатной ошиновкой задней оси, которые оснащены новым двигателем семейства G 2.5.
Агрегат G31C разработки китайской компании Foton имеет рабочий объём 2,5 литра, мощность составляет 149 л.с., крутящий момент равен 420 Нм. G31C пришёл на смену 140-сильному Cummins 2.8 ISF.
С новым мотором динамика автомобилей улучшилась на 15%. Благодаря использованию ременного привода газораспределительного механизма, а также гидрокомпенсаторов на 4 дБ снизился уровень шума на холостом ходу.
Заявленный расход топлива в городском цикле (при эксплуатации на дорогах Нижнего Новгорода) составляет 8 литров на "сотню".
"Эффективность эксплуатации транспортных средств является одним из основных приоритетов для наших клиентов, и мы предлагаем оптимальные решения для различных видов грузоперевозок. Новый двигатель отличается улучшенными характеристиками, которые обеспечивают высокие показатели мощности, ресурса и динамики работы автомобиля в сочетании с доступностью технического обслуживания, что напрямую влияет на общую рентабельность бизнеса", - прокомментировал Максим Головнов, директор по продажам ГК "Современные транспортные технологии".
Вместе с новым двигателем "Соболь" и "Газель" получили новый цвет кузова - бирюзовый металлик "Аззуро".