Городской электрокар Opel превратился в экстремальный внедорожник

Opel Rocks e-Xtreme изготовлен в единственном экземпляре и в таком виде точно не пойдёт даже в мелкосерийное производство, однако спецверсия по мотивам e-Xtreme вполне возможна, тем более что есть живой аналог в виде Citroen My Ami Buggy. Изначально My Ami Buggy был концептом, но затем Citroen решил изготовить 50 экземпляров с упрощённым дизайном на продажу, летом прошлого года их распродали всего за 18 минут. Глядя на то, какой ажиотаж вышел с первым тиражом, руководство Citroen рискнуло в этом году выпустить ещё 1000 экземпляров My Ami Buggy и не прогадало: 800 из 1000 машин, доступных для покупки через интернет, разлетелись на этой неделе примерно за десять часов, несмотря на немалую по сравнению с базовой моделью цену — 10 490 евро. Короче говоря, ясно, что публике подобные оффроудные конверсии нравятся, и мы не удивимся, если Opel тоже захочет на этой теме заработать.