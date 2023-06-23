В России открыли продажи кроссовера Dodge Durango по цене от 7 млн рублей

Автодилеры начали предлагать в России кроссоверы Dodge Durango 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах.

Продавец из Твери предлагает Durango с мотором 3.6 мощностью 293 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом за 7,1 млн рублей. Семиместный кроссовер представлен в базовой комплектации с тканевой отделкой салона. В наличии климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, круиз-контроль, навигация, бесключевой доступ.

Дилер из Новосибирска просит за Durango c 5,7-литровым двигателем (364 л.с.) 8 млн рублей. Автомобиль оснащен кожаными креслами, камерами заднего вида, климат-контролем, бесключевым доступом и люком.