Россиянам предложили альтернативу Lada Vesta

Благодаря схеме параллельного импорта для россиян открылся огромный мировой рынок. Сейчас особой популярностью пользуются авто из КНР, но купить "китайца" можно и в соседней Беларуси.

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Сайт Quto рассказал о схеме, которую предлагают российским покупателям на примере седана Geely Emgrand. Некоторые белорусские дилеры продают автомобиль гражданину РБ, который реализует его россиянину. Такая услуга обойдётся в дополнительные 120 тысяч рублей, но напрямую купить "Эмгранд" непросто: во-первых, сам авто - в дефиците, и очередь на него составляет несколько месяцев, во-вторых, оплату преимущественно просят в белорусских рублях, а конвертация зачастую просто невыгодна.

В Беларуси купить Geely Emgrand можно за 49 200 в местной валюте (1 380 000 российских рублей). Седан оснащён 103-сильным атмосферником (в реальности - 114 л.с.), 5-ступенчатой МКП, кондиционером, медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином, ЭСП, системой стабилизации, передними подушками безопасности. Цена на версию с вариатором составляет 56 900 белорусских рублей (около 1,6 млн рублей). Купить Emgrand можно и в России, но выйдет намного дороже.

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По сути, Emgrand - прямой конкурент отечественной "Весте" (по крайней мере, так считают на АвтоВАЗе). Российский седан продают по цене от 1 239 900 до 1 564 900 рублей. "Китаец" чуточку крупнее: длина - 4638 против 4410 мм, колёсная база - 2650 против 2635 мм. Но Lada Vesta в "топе" интереснее с точки зрения оснащения: есть цифровая "приборка", мультимедиа планшетного типа с сервисами Яндекса, боковые эйрбеги.

В этом году Geely Emgrand должен встать на конвейер завода "БелДжи", возможно, это сделает ценник ещё более привлекательным.