Евросоюз объявил о полном запрете на экспорт премиальных машин в Россию. Речь идет об автомобилях класса люкс с двигателями объемом более 1,9 литра. Соответствующая мера была принята в рамках 11-го пакета санкций.

Причем ограничения коснулись как новых машин, так и подержанных. Кроме того, ЕС вводит полный запрет на поставки любых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками.

Сегодня стало известно, что Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву. В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона».