Глава Volkswagen Group обещал возродить бренд Audi

Гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюм выступил с публичным обещанием возродить бренд Audi. Как сообщает SPEEDME.RU, это заявление прозвучало после того, как менеджер признал, что модельный ряд компании «отстает от конкурентов», особенно, если речь заходит об электрокарах.

© Моя Москва.онлайн

Выступая перед инвесторами на Дне рынков капитала VW Group, Блюм отметил, что Audi имеет «огромный потенциал». Вместе с тем, глава концерна согласился с тем, что в последние годы он не был реализован.