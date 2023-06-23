Глава Volkswagen Group обещал возродить бренд Audi

Оливер Блюм: автомашины Audi EV и RS возродят бренд
Гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюм выступил с публичным обещанием возродить бренд Audi. Как сообщает SPEEDME.RU, это заявление прозвучало после того, как менеджер признал, что модельный ряд компании «отстает от конкурентов», особенно, если речь заходит об электрокарах.
Выступая перед инвесторами на Дне рынков капитала VW Group, Блюм отметил, что Audi имеет «огромный потенциал». Вместе с тем, глава концерна согласился с тем, что в последние годы он не был реализован.
Говоря об этом, Оливер Блюм рассказал о низких показателях Audi в Китае. Как подчеркнул гендиректор Volkswagen Group, возрождение Audi будет строиться вокруг быстрого развития электромобилей.