Перечислены отличия китайской версии Skoda Octavia от российской

В Россию по схеме параллельного импорта начали поставлять из Китая лифтбеки Skoda Octavia третьего поколения. Китайская модификация очень сильно отличается от представленных ранее в России Skoda Octavia. При этом отличия не в лучшую сторону.

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В первую очередь китайская Skoda Octavia отличается от российской другими задними фонарями, которые напоминают флагманскую модель Skoda Superb. Передняя оптика выполнена иначе. В блок-фарах установлены галогеновые лампы ближнего света, дополненные линзами и светодиодными ходовыми огнями. У Skoda Octavia, которые поставлялись в Россию, были установленные рефлекторные галогенки.

Южный автомобиль

В салоне у китайской Skoda Octavia установлено минимум хромированного декора. Руль не обтянут кожей, а выполнен из пластика. Карманы в дверях без антискользящего покрытия, в подстаканниках нет резиновых фиксаторов, а в 12-вольтовой розетке нет прикуривателя, вместо него там установлена пластиковая заглушка.

Кресла обтянуты кожзамом, а подогрев сидений не предусмотрен. Дилеры готовы установить сторонний подогрев кресел. Также в автосалонах предлагают русифицировать мультимедийную систему. За эту услугу придется заплатить 90 000 рублей. Китайская Skoda Octavia предлагается у дилеров по цене 2 300 000 рублей.

Южный автомобиль