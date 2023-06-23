Кроссоверы Москвич 3 поступили в сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве
Современные кроссоверы «Москвич 3» стали доступны для аренды в каршеринге «Яндекс Драйв». Об этом сообщает пресс-служба завода «Москвич».
Найти новые автомобили в приложении можно с сегодняшнего дня. До конца июля автопарки в Москве и Санкт-Петербурге пополнятся 200 новыми городскими кроссоверами.
Гендиректор завода Дмитрий Пронин отметил, что «Москвич» продолжает поставки «Яндексу» согласно установленному графику. Всего в различных сервисах каршеринга Москвы и Санкт-Петербурга к концу июля будут доступны более 500 «Москвичей».
Сейчас для поминутной аренды в «Яндекс.Драйве» доступен «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем в сочетании с автоматической трансмиссией CVT. Эта версия также оснащена люком с электроприводом, климат-контролем и системой помощи водителю. Внутри для водителя и пассажиров есть мультимедийная система — в нее входят шесть динамиков и экран. К ней можно подключить свой смартфон — с помощью Apple CarPlay или Android Audio.