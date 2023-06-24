АвтоВАЗу не хватает деталей для сборки Lada Vesta NG

Большая часть обновленных Lada Vesta NG выпускается на заводе в неполной комплектации. Дефицит отмечается сразу по 16 позициям.

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Все автомобили Lada Vesta NG, которые не получают полную комплектацию, оставляются на площадке 080. Данная территория была освобождена для транспортных средств во время корпоративного отпуска.

Пока на АвтоВАЗе будут ждать детали, которых не хватает для полноценной сборки, выпустят почти 3 000 некомплектных машин. Сейчас автомобили не получают даже обогрев рулевого колеса, который заявлен в списке оснащения. Заводу выгоднее выпускать автомобили без заявленного оборудования, чем полностью останавливать сборочный процесс.

Как только поставки комплектующих будут налажены, все обновленные Lada Vesta NG будут оснащены в соответствии с технической документацией. Сотрудникам завода будут делать выплаты в двойном размере за сверхурочную работу. Пока машины не могут отправить в дилерские центры, так как в Тольятти ждут поставку дефицитных деталей.

Ранее сообщалось, что семейство Lada Vesta приняло целый ряд новых комплектующих. Производитель начал получать детали от других поставщиков. Это коснулось колесных приводов, насоса омывателя лобового стекла, генератора и колонок в салоне. Кроме того, поменялась конструкция тормозной системы. Теперь поставками датчиков системы ABS занимается компания Kessens.

Для семейства Lada Vesta предусматриваются разузловки. Это позволяет клиентам заказывать отдельные детали, а не узловую конструкцию в сборе. В компании также отметили, что автомобиль получил улучшенную конструкцию топливных трубок.