Перечислены отличия китайской версии Skoda Octavia от российской

В Россию по параллельному импорту теперь поставляют из КНР лифтбеки Skoda Octavia третьего поколения. Однако китайская модификация значительным образом отличается от тех Skoda Octavia, которые ранее были представлены на российском рынке, передает Ixbt.com.

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Отмечается, что проигрывает в своих характеристиках именно «китаец». В частности, у машин из Китая в салоне меньше хромированных элементов, рулевое колесо не кожаное, а пластиковое. Кроме того, в подстаканниках на центральном тоннеле отсутствуют резиновые фиксаторы, а в 12-вольтовой розетке - прикуриватель.

«Octavia, как и другие авто Skoda, славится своей идеологией simply clever, но китайский лифтбэк она обошла стороной: если говорить о багажнике, тут все simply poor — очень бедно», - пишет портал.

Он также указывает на отсутствие в машинах откидных крючков, перегородок боковых карманов, фиксирующих ремешков и такелажных петель. Кроме того, в машине нет подогрева сидений. Однако за дополнительную плату систему готовы установить дилеры. Правда, эта опция обойдется покупателю в 90 тыс. рублей (в цену входит русификация медиасистемы).

Также есть большие различия в моторах. Под капот базовой версии российского лифтбэка устанавливали двигатель 1,6 MPI мощностью 110 л.с.. Китайцу устанавливают более современный атмосферный мотор 1,5 MPI, который выдает 113 л.с. (при этом крутящий момент у российской версии больше на 10 Н•м).

Оптика спереди также выполнена иначе. В блок-фарах ранее устанавливали рефлекторные галогенки. Теперь же на их месте появились галогеновые лампы (ближний свет), дополненные линзами и светодиодными ходовыми огнями.