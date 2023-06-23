Сенатор Исаков предложил допускать к вождению с протезами рук
Необходимо рассмотреть возможность допуска к вождению транспортными средствами лиц с ампутированными руками при наличии соответствующих протезов, считает член Комитета Совета Федерации по экономической политике и Совета по делам инвалидов при СФ Эдуард Исаков.
"В прошлом году нам не удалось убедить Минздрав в необходимости проработки данной инициативы, но сейчас актуальность темы только повысилась в связи с проведением специальной военной операции. В СВО принимают участие бойцы, прежде всего, экономически активные, трудоспособного возраста. И для того, чтобы те из них, кто получил ампутацию рук, могли быть мобильными, жить полноценной жизнью, реализовывать свой трудовой потенциал, им необходимо иметь право водить транспортное средство", - написал Исаков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что постановление правительства 1604 не позволяет управлять людям с парной ампутацией, а также с деформацией рук.
"Бойцы, имея водительские удостоверения до участия в СВО, получившие боевые травмы, приведшие к ампутации верхних конечностей, переживают, что, несмотря на высококачественное протезирование, не смогут переобучиться и получить права из-за существующего запрета", - добавил он.
При этом Эдуард Исаков сослался на опыт США, Канады, Великобритании и Латвии, где случае успешной сдачи экзаменов и практических занятий люди с парными ампутациями рук могут получить водительские права.
"В Европе гарантию на предсказуемое поведение протезов в экстренной ситуации дает их производитель, а решение о допуске к управлению ТС принимается индивидуально", - напомнил он.
Парламентарий также обратил внимание на то, что при обсуждении проблемы на площадке Фонда "Защитники Отечества" получил поддержку представителей министерств. Он признал, что есть вопросы к алгоритмам предоставления допуска, но полагает, что это технические моменты, которые можно оперативно проработать.