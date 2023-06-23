Сенатор Исаков предложил допускать к вождению с протезами рук

"В прошлом году нам не удалось убедить Минздрав в необходимости проработки данной инициативы, но сейчас актуальность темы только повысилась в связи с проведением специальной военной операции. В СВО принимают участие бойцы, прежде всего, экономически активные, трудоспособного возраста. И для того, чтобы те из них, кто получил ампутацию рук, могли быть мобильными, жить полноценной жизнью, реализовывать свой трудовой потенциал, им необходимо иметь право водить транспортное средство", - написал Исаков в своем Telegram-канале.