На китайском рынке вышли две новые версии Geely Xingrui 1,5T

На днях официально запущены в продажу версии Geely Xingrui 1,5T — Fuyao и Kunlun — с ценовым диапазоном от 108 700 до 114 700 юаней.

© car.autohome.com.cn

car.autohome.com.cn / Geely Xingrui

Новинки от Geely готовы стать новыми флагманами, но пока доступны только на рынке Китая.

Geely Xingrui 1.5T мало чем отличается от моделей, представленных в продаже, ведь обе версии выдержаны в фирменном стиле бренда. В частности, на передней решетке по-прежнему используется сетка в форме щита, а в интерьере также используется хромированная отделка с прямым водопадом, которая немного напоминает Mercedes-Benz.

Стиль некоторых моделей AMG и украшение вокруг решетки радиатора также были скорректированы.

Боковая сторона по-прежнему сохраняет ровную и стройную линию кузова, его длина, ширина и высота составляют 4785/1869/1469 мм, а колесная база составляет 2800 мм. В то же время горизонтальная перспектива также усиливает чувство иерархии.

Что касается интерьера, версия Fuyao представляет собой эксклюзивную кабину Lanxing Zhixiang, в которой используется совершенно новый дизайн интерьера с узнаваемой окраской. Автомобиль покрыт материалом Alcantara на сиденьях, дверных панелях и крыше для усиления ощущения премиум-класса.

Новый автомобиль также включает в себя 3D-дизайн Galaxy с лазерной гравировкой на центральной панели управления и дверной панели, что выглядит очень изысканно. В то же время автомобиль также оснащен системой Geely Galaxy OS, которая поддерживает интеллектуальное голосовое взаимодействие с помощью эко-системы Huawei, а также онлайн-обновления софта и другие интеллектуальные функции.

car.autohome.com.cn / Geely Xingrui

Кроме того, Geely Xingrui 1.5T также поддерживает систему дистанционного управления через Bluetooth-ключ, систему мониторинга состояния шасси и окружения God's Eye 540°, систему круиз-контроля CCS, 12,3-дюймовый центральный экран управления, 8 динамиков во всем автомобиле, интеллектуальную систему очистки воздуха G-clean и контроля его качества, автоматический кондиционер постоянной температуры с двойной температурной зоной и т. д.

В отличие от текущей версии 2.0T, новая версия Fuyao оснащена четырехцилиндровым двигателем Geely 1.5T с максимальной мощностью 181 л. что всего на 9 лошадиных сил меньше, чем у 2.0T, и 10 Нм. Производительность при этом не слишком изменилась. Машину можно смело заправлять бензином 92-й марки.