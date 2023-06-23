На китайском рынке вышли две новые версии Geely Xingrui 1,5T: Fuyao и Kunlun
На днях официально запущены в продажу версии Geely Xingrui 1,5T — Fuyao и Kunlun — с ценовым диапазоном от 108 700 до 114 700 юаней.
Новинки от Geely готовы стать новыми флагманами, но пока доступны только на рынке Китая.
Geely Xingrui 1.5T мало чем отличается от моделей, представленных в продаже, ведь обе версии выдержаны в фирменном стиле бренда. В частности, на передней решетке по-прежнему используется сетка в форме щита, а в интерьере также используется хромированная отделка с прямым водопадом, которая немного напоминает Mercedes-Benz.
Стиль некоторых моделей AMG и украшение вокруг решетки радиатора также были скорректированы.
Боковая сторона по-прежнему сохраняет ровную и стройную линию кузова, его длина, ширина и высота составляют 4785/1869/1469 мм, а колесная база составляет 2800 мм. В то же время горизонтальная перспектива также усиливает чувство иерархии.
Что касается интерьера, версия Fuyao представляет собой эксклюзивную кабину Lanxing Zhixiang, в которой используется совершенно новый дизайн интерьера с узнаваемой окраской. Автомобиль покрыт материалом Alcantara на сиденьях, дверных панелях и крыше для усиления ощущения премиум-класса.
Новый автомобиль также включает в себя 3D-дизайн Galaxy с лазерной гравировкой на центральной панели управления и дверной панели, что выглядит очень изысканно. В то же время автомобиль также оснащен системой Geely Galaxy OS, которая поддерживает интеллектуальное голосовое взаимодействие с помощью эко-системы Huawei, а также онлайн-обновления софта и другие интеллектуальные функции.
Кроме того, Geely Xingrui 1.5T также поддерживает систему дистанционного управления через Bluetooth-ключ, систему мониторинга состояния шасси и окружения God's Eye 540°, систему круиз-контроля CCS, 12,3-дюймовый центральный экран управления, 8 динамиков во всем автомобиле, интеллектуальную систему очистки воздуха G-clean и контроля его качества, автоматический кондиционер постоянной температуры с двойной температурной зоной и т. д.
В отличие от текущей версии 2.0T, новая версия Fuyao оснащена четырехцилиндровым двигателем Geely 1.5T с максимальной мощностью 181 л. что всего на 9 лошадиных сил меньше, чем у 2.0T, и 10 Нм. Производительность при этом не слишком изменилась. Машину можно смело заправлять бензином 92-й марки.
После того, как автомобиль выйдет на рынок, он столкнется с конкуренцией со стороны Toyota Corolla, Ralink и Nissan Sylphy, а также составит конкуренцию Changan UNI-V, Trumpchi Shadow Leopard и Chery Arrizo 8.