В Москве запустили сеть зарядок для электросамокатов. Как сообщает пресс-служба группы компаний «ТехноСпарк», ее стартап Swapery разместил первые станции для зарядки батарей средств индивидуальной мобильности, а также начала оказывать услуги для операторов кикшеринга.

© Unsplash

Сейчас станции уже находятся в Юго-Западном, Новомосковском и Северо-Западном административных округах, в том числе в Говорово и Щукино. В ближайшие три года организация собирается создать распределенную сеть из 200 станций по всей столице.

Swapery

Устройства работают следующим образом: сотрудник технической службы собирает разрядившиеся аккумуляторы и привозит их к станции. Там он оставляет разряженные и забирает заряженные батареи, а после устанавливает их на самокаты или электровелосипеды.