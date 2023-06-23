«ГАЗель NN» и «Соболь NN» с обновленным двигателем поступили к дилерам

Начались официальные поставки новых автомобилей «ГАЗель NN» и «Соболь NN» в дилерские центры. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Машины выпускаются с односкатной ошиновкой задних осей. На них установлен новый двигатель семейства G 2.5 объемом 2,5 литра, который носит название GAZ G21 (он же Foton Aucan 4F25TC). Ранее его устанавливали на «ГАЗели Next», «ГАЗели Сити» и «Валдай 8».

Специалисты компании утверждают, что с новым двигателем автомобили разгоняются на 15% быстрее, а уровень шума на холостом ходу снизился на 4 дБ. Добиться этого удалось благодаря использованию ременного привода газораспределительного механизма и гидрокомпенсаторов.