Иранцы показали конкурента Lada Granta

Иранская компания SAIPA представила седан Sahand, конкурента российской Lada Granta. Модель Sahand представляет собой модернизированную версию другого автомобиля SAIPA, Saina. У них одинаковые габариты — обе машины одноклассники Lada Granta, — одна и та же платформа, позаимствованная у старого Kia Pride, а вот мотор у Sahand отличается — это модернизированный восьмиклапанный агрегат объемом 1,5 литра, который развивает 90 лошадиных сил (прибавка к мощности составила три силы).

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У SAIPA Sahand оригинальный дизайн экстерьера с новой оптикой, другой радиаторной решеткой и отличающимися от Saina бамперами. «Российская газета» отмечает, что для этого как потребовалось закупить новые остастку для штампов капота и передних крыльев. На дверях можно заметить иные ручки, на корме — другие задние фонари.

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Салон, который выглядит аляповатым для автомобиля такого класса из-за красно-черной расцветки, отличается наличием мультимедийной системы, мультирулем и новой приборной панелью с маленьким монохромным экраном между шкалами.

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Что же касается мотора, то модернизированный полутораметровый агрегат, дебютировавший на Sahand, обещан и двум другим моделям SAIPA, Atlas и Quick. Он развивает 90 лошадиных сил и 137 Нм крутящего момента, то есть он на три силы и на девять Нм момента мощнее, чем дореформенный двигатель. Пару ему составляет пятиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор.

Уже в базе седан оснащается двумя подушками безопасности, а в более дорогих комплектациях имеются круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, задний парктроник, кондиционер и датчик давления в шинах. Водительское кресло регулируется вручную в шести направлениях. Топовой модели положены электрические регулировки сиденья водителя, камера заднего вида и кожаный салон.

Старт продаж в Иране намечен на 2024 год.