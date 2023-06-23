Электрокары Tesla могут получить беспроводную зарядку
Компания Tesla может внедрить возможность беспроводной зарядки электрокаров. Сообщается, что производитель ведет переговоры о покупке небольшой компании Wiferion из Германии, которая специализируется на технологиях беспроводного пополнения энергии. Если сделка состоится, возможно, что Tesla обзаведутся функцией такой зарядки: подобно смартфону, автомобиль нужно будет только разместить на специально оборудованной площадке, не подключая провода.
Компания Wiferion, которую хочет купить Tesla (по некоторым сведениям, уже купила), базируется в немецком Фрайбурге. Она была основана в 2016 году, а с 2018 года продает беспроводные зарядные устройства для электромобилей и роботов. В коммерческом реестре, на которое обратил внимание Business Insider, говорится, что «акционеры (Wiferion) намерены передать свои акции компании Tesla International BV посредством договора купли-продажи».
Известно, что Tesla работает над возможностью добавить беспроводную зарядку своим электромобилям. На это Tesla намекнула еще в марте, показав рендеры зарядной станции будущего с кафе и кинотеатром.
На них изображено двухэтажное здание, оформленное с оглядкой на классические американские заправки, с основным залом на первом этаже и баром на втором. На стоянке смогут одновременно заряжаться более трех десятков электромобилей, причем часть из них — без проводов. Когда компания воплотит идею в жизнь, пока неизвестно, но покупка Wiferion может ускорить развитие событий.