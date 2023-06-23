Volkswagen назвал цены на особую версию Touareg

Ровно через месяц после официального дебюта Volkswagen начал оформлять предзаказы на Touareg R eHybrid этого года. Как пишет издание SPEEDME.RU, флагманская модель серии, которая стартовала в Германии по цене от 94 тысяч евро, получила много новинок.

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Максимальная мощность системы составляет 462 лошадиных силы. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,1 секунды, его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Весь электрический запас хода подключаемого гибридного автомобиля, в котором используется аккумуляторная батарея емкостью около 14,1 кВтч, еще не раскрыт.