Запатентован российский электрокар Atom

В базе Федерального института промышленной собственности обнаружились патентные изображения будущего электрокара отечественной разработки. Причем машина на этих картинках отличается от той, которую месяцем ранее показали журналистам. Всего отличий пять, и самое заметное из них — это порт для подключения зарядного устройства, который по неизвестной причине «переехал» с переднего правого крыла на левое.

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Кроме того, у электрокара на патентных изображениях другие дверные ручки — они по-прежнему выдвижные, но теперь не гладкие, как у прототипа, а с горизонтальной линией по центру. Наружные зеркала у прототипа находились на передних стойках, а на патентах они смещены на двери и, по всей видимости, лишились поворотников. Иначе выглядят и арки задних колес — у прототипа на них были массивные глянцевые накладки, а также линия остекления.

ФИПС

ФИПС

ФИПС

Атом

Атом

Атом

Атом

Атом

Атом

Атом называют самым амбициозным автомобильным проектом в России со времен ё-мобиля. За его разработку отвечает стартап «Кама» с главным офисом в Набережных Челнах, который был создан при участии директора КамАЗа Сергея Когогина, Камского завода и банкира Рубена Варданяна.