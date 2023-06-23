BMW отзовет десятки тысяч авто в России

Российское представительство автоконцерна BMW (ООО «БМВ Русланд Трейдинг») второй раз в 2023 году отзывает многотысячную партию автомобилей по причине возможных проблем, связанных со старением механизма подушек безопасности. Об этом Росстандарт.

© Lenta.ru

В этот раз речь идет о 37 276 автомобилях BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 года по июнь 2014-го.

В ведомстве отметили, что из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности, в результате которого «при неблагоприятных обстоятельствах» вероятен взрыв и травмы пассажиров.

Владельцев, попадающих под отзыв машин, проинформируют о всех подробностях письменно или по телефону. На их автомобилях обещают бесплатно заменить водительскую и пассажирскую подушки безопасности.