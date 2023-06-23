Украина внесла китайского автопроизводителя Geely в перечень «спонсоров войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в перечень «спонсоров войны» автопроизводителя из Китая Geely. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Причиной такого решения стал тот факт, что китайский автопроизводитель продолжает платить налоги в России.

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Geely. Компания продолжает платить налоги в бюджет России», – сказано в сообщении НАПК.

Пресс-служба ведомства также добавила, что представителем Geely в России является компания ООО «Джили-моторс» с выручкой в 800 миллионов долларов за 2022 год. Как посчитали в НАПК, компания заплатила в бюджет России более 51,4 миллиона долларов налогов.

Как указано на официальном сайте НАПК, цель подобного списка состоит в том, чтобы донести до стран-союзников Украины информацию о том, кем стоит расширить санкционные списки.