Популярный китайский автопроизводитель на Украине объявлен «спонсором войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в «спонсоры войны» производителя автомобилей из Китая Geely в связи с тем, что производитель платит налоги в российский бюджет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале НАПК.

Отмечается, что в России китайский брэнд представляет компания ООО «Джили-моторс», выручка которой в 2022 году составила $800 млн. По версии ведомства, в российский бюджет из этих средств пошло свыше $51,4 млн.