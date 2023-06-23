Популярный китайский автопроизводитель на Украине объявлен «спонсором войны»

На Украине внесло в список "спонсоров войны" производителя автомобилей из Китая Geely
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в «спонсоры войны» производителя автомобилей из Китая Geely в связи с тем, что производитель платит налоги в российский бюджет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале НАПК.
Отмечается, что в России китайский брэнд представляет компания ООО «Джили-моторс», выручка которой в 2022 году составила $800 млн. По версии ведомства, в российский бюджет из этих средств пошло свыше $51,4 млн.
Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию из США Mondelez International в список международных спонсоров войны. Отмечается, что причиной стал отказ компании покинуть российский рынок. В агентстве подчеркнули, что, платя налоги российскому государству, компания спонсирует и его армию. Годовой доход Mondelez International достигает $26 млрд. Компания выпускает в России такую продукцию, как печенье TUC, «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни», и другие.