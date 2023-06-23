Mazda MX-5 превратили в 220-сильный спидстер за 70 тысяч евро

Спорткар Mazda MX-5 превратили в спидстер с дизайном в стиле ретро и 220-сильным мотором. Фирма Gorgona Cars собирается продавать такие машины за 70 тысяч евро. Им будут усиливать кузов, вваривать защитные дуги и перебирать подвеску. Но вишенкой на торте станет вес меньше тонны в сочетании с двухлитровым «атмосферником» и шестиступенчатой «механикой».

Итальянская фирма Gorgona Cars доработала баркетту NM concept, продолжающую идеи Miata M Speedster (1995) и Miata Mono-Posto (2000). Вместо одного посадочного места у нового NM+ их два, обтекатели и «крышка» кокпита сделаны из углеволокна, а не стеклопластика, плюс появились крепления под небольшие ветровые щитки.

В салоне нет ни мультимедиа, ни климат-контроля — только ковши LusoMotors и руль Momo. Поэтому NM+ весит всего 800 «кило», на 30 килограммов меньше одноместного родственника.

Gorgona Cars

Gorgona Cars

Gorgona Cars

Gorgona Cars

Gorgona Cars

Gorgona Cars

Спидстер построен на базе «Миаты» первого поколения (NA). Жесткость его шасси на кручение за счет дополнительных сварных швов, распорок-усилителей и дуг безопасности увеличена вдвое. Есть подвеска с регулировками сжатия и отбоя, новая тормозная система и дифференциал повышенного трения.

Силовой агрегат — от нынешнего MX-5 ND. C опциональным power-kit «атмосферник» 2.0 Skyactiv-G развивает 220 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента, которые через шестиступенчатую «механику» идут на задние колеса.

Фактически NM+ выступает прологом к мелкосерийной машине для коллекционеров и энтузиастов. Собирать спидстеры будут преимущественно вручную при поддержке инжиниринговой фирмы OffineCubo Srl и мастерской Carrozzeria Di Vitale.