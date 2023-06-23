Mazda MX-5 превратили в 220-сильный спидстер за 70 тысяч евро

Mazda MX-5 превратили в 220-сильный спидстер без лобового стекла
Спорткар Mazda MX-5 превратили в спидстер с дизайном в стиле ретро и 220-сильным мотором. Фирма Gorgona Cars собирается продавать такие машины за 70 тысяч евро. Им будут усиливать кузов, вваривать защитные дуги и перебирать подвеску. Но вишенкой на торте станет вес меньше тонны в сочетании с двухлитровым «атмосферником» и шестиступенчатой «механикой».
Итальянская фирма Gorgona Cars доработала баркетту NM concept, продолжающую идеи Miata M Speedster (1995) и Miata Mono-Posto (2000). Вместо одного посадочного места у нового NM+ их два, обтекатели и «крышка» кокпита сделаны из углеволокна, а не стеклопластика, плюс появились крепления под небольшие ветровые щитки.
В салоне нет ни мультимедиа, ни климат-контроля — только ковши LusoMotors и руль Momo. Поэтому NM+ весит всего 800 «кило», на 30 килограммов меньше одноместного родственника.
Спидстер построен на базе «Миаты» первого поколения (NA). Жесткость его шасси на кручение за счет дополнительных сварных швов, распорок-усилителей и дуг безопасности увеличена вдвое. Есть подвеска с регулировками сжатия и отбоя, новая тормозная система и дифференциал повышенного трения.
Силовой агрегат — от нынешнего MX-5 ND. C опциональным power-kit «атмосферник» 2.0 Skyactiv-G развивает 220 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента, которые через шестиступенчатую «механику» идут на задние колеса.
Фактически NM+ выступает прологом к мелкосерийной машине для коллекционеров и энтузиастов. Собирать спидстеры будут преимущественно вручную при поддержке инжиниринговой фирмы OffineCubo Srl и мастерской Carrozzeria Di Vitale.
Известная даже цена: от 70 тысяч евро (6,5 млн рублей) с учетом стоимости исходной Miata.