Украина внесла Geely в список «спонсоров войны»

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в список «спонсоров войны» автопроизводителя из Китая Geely за продолжение платить налоги в российский бюджет, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Geely

В сообщении говорится, что представителем китайского производителя в России является компания ООО «Джили-моторс». Ее выручка за прошлый год составила примерно 800 млн долларов. В ведомстве уточнили, что компания якобы внесла в российский бюджет налогов на сумму свыше 51,4 млн долларов, передает ТАСС.