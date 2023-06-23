Новый Range Rover превратили в роскошный броневик

Канадская фирма Inkas показала «броневик» на базе нового Range Rover. Он основан версии P530 с битурбомотором V8 4.4 и обеспечивает 360-градусную защиту от выстрелов и взрывов. Салон внедорожника представляет собой бронированную капсулу, которую вдобавок можно укомплектовать системой фильтрации воздуха. В своих машинах Inkas использует много компонентов, разработанных по армейским стандартам, среди них стекла и полимерные вставки для защиты колес.

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Все «броневики» Inkas созданы по одной схеме и обеспечивают круговую защиту класса BR6. Это означает, что они противостоят пулям калибра 7,62×63 миллиметра, выпущенным из штурмовой винтовки, и выдерживают одновременный подрыв двух ручных гранат DM51. Салон фактически превращается в закрытую бронекапсулу, устанавливаются бронированные стекла армейского образца, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородку за задними сиденьями. Колеса усиливают вставками из поликарбоната, а топливный бак заключают в пуленепробиваемый кожух.

Inkas

Inkas

Inkas

Inkas

Inkas

Список опций обширен и включает практически все возможные варианты дополнительной защиты. Это может быть бронирование моторного отсека с одновременным монтажом автоматической системы пожаротушения; защита выпускной магистрали и радиатора. Кроме того, за доплату вам могут поставить камеры контроля периметра, ночное видение, сирену и стробоскопы, силовые бамперы, доводчики дверей и систему фильтрации воздуха. Машины строят под заказ, поэтому цену готовы озвучить только при личном обращении.

Inkas

Inkas

Inkas

Inkas