Новый Range Rover превратили в роскошный броневик
Канадская фирма Inkas показала «броневик» на базе нового Range Rover. Он основан версии P530 с битурбомотором V8 4.4 и обеспечивает 360-градусную защиту от выстрелов и взрывов. Салон внедорожника представляет собой бронированную капсулу, которую вдобавок можно укомплектовать системой фильтрации воздуха. В своих машинах Inkas использует много компонентов, разработанных по армейским стандартам, среди них стекла и полимерные вставки для защиты колес.
Все «броневики» Inkas созданы по одной схеме и обеспечивают круговую защиту класса BR6. Это означает, что они противостоят пулям калибра 7,62×63 миллиметра, выпущенным из штурмовой винтовки, и выдерживают одновременный подрыв двух ручных гранат DM51. Салон фактически превращается в закрытую бронекапсулу, устанавливаются бронированные стекла армейского образца, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородку за задними сиденьями. Колеса усиливают вставками из поликарбоната, а топливный бак заключают в пуленепробиваемый кожух.
Список опций обширен и включает практически все возможные варианты дополнительной защиты. Это может быть бронирование моторного отсека с одновременным монтажом автоматической системы пожаротушения; защита выпускной магистрали и радиатора. Кроме того, за доплату вам могут поставить камеры контроля периметра, ночное видение, сирену и стробоскопы, силовые бамперы, доводчики дверей и систему фильтрации воздуха. Машины строят под заказ, поэтому цену готовы озвучить только при личном обращении.
Экземпляр Range Rover на фотографиях — это версия P530 с двигателя V8 4.4. С недавних пор агрегат штатно оснащен 48-вольтовым стартер-генератором, но выдает прежние 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Топ-версия P615 располагает отдачей в 615 лошадиных сил при том же моменте, но она может быть только у самой богатой комплектации SV. Такой внедорожник ещё лучше подходит на роль броневика. Он на 0,1 секунды быстрее P530 в разгоне до ста (у длиннобазного будет паритет — 4,6 с), плюс его максималка увеличена с 250 до 261 километра в час.