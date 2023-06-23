Россияне рассказали, куда поедут на машине в 2023 году

Россияне раскрыли подробности о своих автомобильных путешествиях. Около 43 процентов автомобилистов в 2023 году хотят добраться до юга России, выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Coи эксперты СберАвто в ходе опроса, в котором поучаствовали более 100 тысяч человек из всех регионов.

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За рубеж отправятся 21 процент, 18 процентов посетят столицу и города-миллионники. Причем 36 процентов предпочитают путешествовать именно на автомобиле, так как маршрут можно строить самим.

Семь процентов опрошенных планируют полюбоваться природой Алтая, Карелии и Байкала, столько же проедутся по городам Золотого кольца. В горы отправятся четыре процента россиян.

Всей семьей с детьми в путешествие поедут 43 процента респондентов, 36 процентов — только вдвоем, 11 процентов — с друзьями, по пять процентов — в одиночестве и с животными. В числе опасений, связанных с долгой ездой за рулем — аварии (24 процента), усталость (11 процентов), а также цена бензина, неуверенность в автомобиле и страх остаться без топлива посреди дороги.

При этом каждый четвертый россиянин никак специально не готовится к долгой поездке. Чуть меньше — 23 процента — перед ней проходят полное ТО. Самостоятельно обслуживают машину 11 процентов водителей, а шесть процентов и вовсе отказываются от путешествий, чтобы не рисковать.

Поделились опрошенные и мнением о покупках в пути: 35 процентов совершают их спонтанно, 28 процентов берут только необходимые расходники, 11 процентов планируют закупиться заранее. В последнем случае речь идет о популярной местной продукции — к примеру, астраханских арбузах и тульских пряниках. Порядка 26 процентов не покупают ничего: их пугают неуверенность в качестве, непроверенные продавцы и высокая цена.