Началось производство дешёвого кроссовера Hyundai Exter

Полноценная презентация нового компактного кросса пройдет в июле. Впрочем, о модели уже почти все известно.

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Компания Hyundai принялась раскрывать маленький доступный паркетник Exter еще весной. А сегодня, 23 июня, объявлено о начале производства: модель встала на конвейер индийского завода. Как несложно догадаться, именно Индия будет первым и главным рынком для новинки, но впоследствии машины, скорее всего, появятся и в других развивающихся странах.

За основу для кросса взяли местный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios, хотя у Hyundai Exter все же оригинальный кузов и свой дизайн экстерьера. Из габаритов названы высота и колесная база – 1631 и 2450 мм соответственно. По первому показателю Exter заметно превзошел донорский хэтч (1520 мм), расстояние между осями у Гранда такое же. Длина индийского хэтчбека Grand i10 Nios – 3815 мм, ширина – 1680 мм.

Внутри паркетник в целом повторил родственника, разве что интерьер Exter оформлен в темных тонах. В списке оборудования значатся цифровые приборы с отдельным цветным экранчиком посередине, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, шесть подушек безопасности (идут уже «в базе»), ABS и EBD, климат-контроль, люк в крыше, камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, для паркетника предусмотрен штатный видеорегистратор с двумя камерами (вторая направлена в салон).

Индийцам Hyundai Exter будет доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 и его газовой версией: такие двигатели есть и у локального Hyundai Grand i10 Nios, на хэтчбеке они выдают 83 и 69 л.с. соответственно. Оба мотора комплектуются пятиступенчатой «механикой», чисто бензиновый еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний.