На выезде из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога восстановили движение

Движение по дороге из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога полностью восстановлено после перекрытия, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Сейчас транспорт запустили в обе стороны: из Ростова в Таганрог и обратно. Трасса в сторону Таганрога была перекрыта на выезде из Ростова-на-Дону в обоих направлениях.

Ранее стало известно, что движение по трассе М-4 в Ростовской области перекрыто. Сообщалось, что на установленных постах в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону разворачивают автомобили, транспортный поток направляют обратно в город.