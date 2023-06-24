В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта

"В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта. Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации", - написал он в своем Telegram-канале .

В Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.