В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта

Изменения в движении городского транспорта будут введены в Ростове-на-Дону, сообщил в субботу глава администрации города Алексей Логвиненко.
"В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта. Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Логвиненко, принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.
В Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и "необходимые меры принимаются".