Ford анонсировал ещё один гоночный Mustang

Осенью 2022 года Ford представил новую генерацию купе и кабриолета спорткара Mustang, дебютировавшего в нескольких модификациях. А летом 2023 года модель получила сразу несколько версий для гонок GT, местом премьеры которых заводское подразделение Ford Performance выбрало культовые суточные гонки. В рамках гоночного уик-энда «24 часа Ле-Мана» в июне во Франции показали новый Ford Mustang GT3, а на гонке «24 часа Спа» в июле в Бельгии дебютирует новейший Ford Mustang GT4.

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Как и над «старшим» вариантом GT3, над его «младшей» модификацией GT4 совместно со специалистами Ford Performance работала и канадская инжиниринговая компания Multimatic Motorsports. Ей и доверят выпуск клиентских спорткаров, поскольку регламент GT4 не позволяет участвовать в гонках этого класса заводским коллективам.

Новая модификация также построена на базе флагманской дорожной версии Dark Horse, однако будет ближе к серийному спорткару, чем вариант GT3. Ожидается, что автомобиль получит менее агрессивный аэродинамический обвес, менее мощный двигатель, а также набор электронных ассистентов водителя.