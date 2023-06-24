Дебютировал прототип "Москвича 6"

Кому интересна родословная китайских марок и моделей, то вот краткий экскурс в историю A5 Plus. JAC A5, явленный в 2019 году, известен в России как JAC J7.

Спустя два года компания принимает решение развивать отдельную линейку Sehol, в которой A5/J7, но в более агрессивном обвесе, с другим интерьером и более мощным мотором предлагается как Yao. От Sehol решили отказаться, но поступили по-китайски мудро: совместили дизайн Yao с агрегатами A5. И вот перед нами - JAC A5 Plus, который появится в России в образе модели "Москвич 6".