Власти Московской области призвали водителей отказаться от поездок по трассам «Дон» и М-2 «Крым» 24 июня.

Об этом сообщает Министерство транспорта Подмосковья в своём Telegram-канале.

«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым», — заявили в ведомстве.

В министерстве также предупредили, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.