В Воронеже приостановили автобусные межрегиональные рейсы

В Воронеже приостановлены межрегиональные автобусные рейсы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что рейсы приостановлены в Воронеже с Центрального и Левобережного автовокзалов.

«Все рейсы [межрегиональные] с нашего автовокзала не выполняются. Будем ли работать завтра - не знаем, ждем распоряжения и информацию», - рассказала диспетчер Левобережного автовокзала.

По данным агентства, с Центрального автовокзала Воронежа отменены рейсы в Поворино, Бугучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк.

Кроме того, временно не продаются билеты в Рамонь и Россошь.