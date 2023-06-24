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В Воронеже приостановили автобусные межрегиональные рейсы

В Воронеже приостановлены межрегиональные автобусные рейсы. Об этом пишет ТАСС.

В Воронеже приостановили автобусные межрегиональные рейсы
© РИА Новости

Отмечается, что рейсы приостановлены в Воронеже с Центрального и Левобережного автовокзалов.

«Все рейсы [межрегиональные] с нашего автовокзала не выполняются. Будем ли работать завтра - не знаем, ждем распоряжения и информацию», - рассказала диспетчер Левобережного автовокзала.

По данным агентства, с Центрального автовокзала Воронежа отменены рейсы в Поворино, Бугучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк.

Водителей призвали отказаться от поездок по трассам «Дон» и М-2 «Крым»

Кроме того, временно не продаются билеты в Рамонь и Россошь.

В субботу утром, 24 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» закрыто с 464 по 777 км.

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