В Воронеже приостановили автобусные межрегиональные рейсы
В Воронеже приостановлены межрегиональные автобусные рейсы. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что рейсы приостановлены в Воронеже с Центрального и Левобережного автовокзалов.
«Все рейсы [межрегиональные] с нашего автовокзала не выполняются. Будем ли работать завтра - не знаем, ждем распоряжения и информацию», - рассказала диспетчер Левобережного автовокзала.
По данным агентства, с Центрального автовокзала Воронежа отменены рейсы в Поворино, Бугучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк.
Кроме того, временно не продаются билеты в Рамонь и Россошь.
В субботу утром, 24 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» закрыто с 464 по 777 км.
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