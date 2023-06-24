В России отзывают 2 780 кроссоверов Subaru Forester

В России запустили отзывную кампанию в отношении модели Subaru Forester. Это автомобили, которые продавались с 2016 по

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На официальном сайте Росстандарта размещена информация о начале отзывной кампании на автомобили Subaru Forester. Производитель в ходе проверки обнаружил проблемы в работе системы кондиционирования. Есть риск утечки фреона из системы и полной разгерметизации. Такое обстоятельство негативно сказывается не только на климате в салоне. В автомобиле могут запотевать стекла, что негативно сказывается на обзоре.

Проблема затрагивает автомобили, которые продавались в России в 2016 – 2018 годах. В ближайшее время владельцев транспортных средств оповестят о необходимости предоставления машин в сервис. Диагностика и ремонт будут проводиться за счет производителя. Узнать о наличии своей машины в базе Росстандарта можно по VIN-номеру.

На всех автомобилях будет проведена проверка каталожного номера конденсатора системы кондиционера. При необходимости элемент будет заменен на новый. Провести работы можно в ближайшем дилерском центре. Получить оповещение владельцы транспортных средств могут по телефону, электронной почте или через портал Госуслуг. Посетить дилерский центр марки можно и без оповещения - после проверки наличия VIN-номера в официальном перечне.