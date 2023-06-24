Exeed TXL получил второе обновление

Для кроссовера Exeed TXL подготовили второе обновление
Компания Exeed подготовила обновление для кроссовера TXL. Автомобиль заметно преобразился внутри.
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После очередного обновления модель Exeed TXL напоминает флагманский кроссовер RX. Данную версию готовят специально для рынка Китая. Напомним, что модель реализуется и в России.
Главные изменения в рамках обновления затрагивают оформление салона. Теперь автомобиль может претендовать на статус премиальной модели. Отличия с флагманом бренда Exeed RX минимальны. Так, интерьер автомобиля выполнен в белом оттенке. Под единым экраном находится панель приборов и мультимедиа. Для пользователей предусматривается выбор цветов подсветки в салоне. Блок управления климатическим оборудованием представлен в виде 3 ручек.
Кроссовер получил некоторые изменения по технической части и оснащению. Головное устройство работает на базе SoC Qualcomm, что сказывается на скорости обработки операций и функциональности. Блок беспроводной зарядки рассчитан сразу на 2 гаджета. Для кресел переднего ряда производитель предусмотрел не только систему обогрева, но и вентиляцию. Кресло переднего пассажира оборудовано выдвижной подставкой для ног.
В топовой комплектации предусматривается аудиосистема с 23 динамиками, два из них установлены в подголовник водителя. Длина кузова кроссовера составляет 478 см, а колесная база - 280 см В моторной гамме представлено 2 агрегата. Базовым считается двигатель 1.6 на 197 л.с. Более мощный мотор выдает 261 л.с. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатым “роботом”. В топовой комплектации производитель предусмотрел систему полного привода. Изменения в экстерьере оказались минимальными - модернизированная решетка радиатора и новый цвет кузова.