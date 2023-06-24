Exeed TXL получил второе обновление

Компания Exeed подготовила обновление для кроссовера TXL. Автомобиль заметно преобразился внутри.

© Car.ru

интерьер, машина, салон, ручка, рычаг, КПП, переключение передач

После очередного обновления модель Exeed TXL напоминает флагманский кроссовер RX. Данную версию готовят специально для рынка Китая. Напомним, что модель реализуется и в России.

Главные изменения в рамках обновления затрагивают оформление салона. Теперь автомобиль может претендовать на статус премиальной модели. Отличия с флагманом бренда Exeed RX минимальны. Так, интерьер автомобиля выполнен в белом оттенке. Под единым экраном находится панель приборов и мультимедиа. Для пользователей предусматривается выбор цветов подсветки в салоне. Блок управления климатическим оборудованием представлен в виде 3 ручек.

Кроссовер получил некоторые изменения по технической части и оснащению. Головное устройство работает на базе SoC Qualcomm, что сказывается на скорости обработки операций и функциональности. Блок беспроводной зарядки рассчитан сразу на 2 гаджета. Для кресел переднего ряда производитель предусмотрел не только систему обогрева, но и вентиляцию. Кресло переднего пассажира оборудовано выдвижной подставкой для ног.