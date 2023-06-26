Lamborghini разработает преемника Huracan без поддержки Audi

Руководитель Азиатско-Тихоокеанского филиала марки Франческо Скардаони заявил журналистам, что рекордная прибыль Lamborghini позволит выпустить суперкар без участия других марок концерна Volkswagen. «Мы можем инвестировать огромные суммы в исследования и разработки, а также создание собственной платформы», — подтвердил топ-менеджер. Технических подробностей о преемнике Huracan нет.
Франческо Скардаони подтвердил, что Lamborghini получила «зеленый свет» на самостоятельную разработку суперкара. Инженеры итальянской марки смогут пользоваться технологиями, проверенными другими брендами, однако ограничений и компромиссов станет гораздо меньше. У Lamborghini будет возможность создать платформу, которая наилучшим образом соответствует ДНК марки.
Lamborghini Huracan и его предшественник Gallardo были разработаны совместно с Audi, что позволило разделить затраты на проектирование. Теперь итальянской марке не нужен немецкий близнец: преемник R8 может стать электромобилем, а «младший» суперкар из Санта-Агата-Болоньезе окажется заряжаемым гибридом. По предварительным данным последователь Huracan перейдёт на турбомотор V8.
Ключ к финансовому успеху Lamborghini — продажи Urus. На кроссовер приходится без малого 60 процентов продаж итальянской марки. По итогам 2022 года операционная прибыль увеличилась на 56 процентов, достигнув отметки 614 миллионов евро. Доходы, получаемые от продажи каждого автомобиля, также растут из года в год.