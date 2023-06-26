Lamborghini разработает преемника Huracan без поддержки Audi

Руководитель Азиатско-Тихоокеанского филиала марки Франческо Скардаони заявил журналистам, что рекордная прибыль Lamborghini позволит выпустить суперкар без участия других марок концерна Volkswagen. «Мы можем инвестировать огромные суммы в исследования и разработки, а также создание собственной платформы», — подтвердил топ-менеджер. Технических подробностей о преемнике Huracan нет.

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Франческо Скардаони подтвердил, что Lamborghini получила «зеленый свет» на самостоятельную разработку суперкара. Инженеры итальянской марки смогут пользоваться технологиями, проверенными другими брендами, однако ограничений и компромиссов станет гораздо меньше. У Lamborghini будет возможность создать платформу, которая наилучшим образом соответствует ДНК марки.

Lamborghini Huracan и его предшественник Gallardo были разработаны совместно с Audi, что позволило разделить затраты на проектирование. Теперь итальянской марке не нужен немецкий близнец: преемник R8 может стать электромобилем, а «младший» суперкар из Санта-Агата-Болоньезе окажется заряжаемым гибридом. По предварительным данным последователь Huracan перейдёт на турбомотор V8.