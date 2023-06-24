Глава Audi признал отставание от конкурентов

Глава немецкого автопроизводителя Audi Оливер Блюм признал, что продукция компании отстает от конкурентов, особенно если речь идет об электромобилях. Об этом сообщает Automotive News Europe.

«Мы не защищали прогрессивное лидерство в своей позиции перед ключевыми конкурентами. Мы также столкнулись с серьезными проблемами с программным обеспечением, которые задержали план запуска интересных электрических продуктов», — приводит издание слова Блюма.

Подтверждением этого обстоятельства служат невысокие рыночные показатели марки в Китае, где конкуренция среди производителей электромобилей особенно высока. Вместе с тем, Audi рассчитывает упрочить свои позиции с выпуском новых моделей, который запланирован на 2024 год. В частности, Audi рассчитывает в будущем году выпустить новый электрокроссовер Audi Q6 E-tron, который базируется на новой платформе PPE, разработанной концерном Volkswagen Group специально для электромобилей премиум-класса.