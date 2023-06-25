В Росавтодоре заявили о снятии ранее введенных ограничений на трассах
Ограничения, введенные ранее на федеральных трассах России, сняты. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, 24 июня были введены ограничения на передвижение личных автомобилей, грузового и пассажирского транспорта.
Ночью 25 июня СМИ решили узнать, изменилась ли ситуация на дорогах после того, как стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать Ростов.
В пресс-службе Росавтодора на соответствующий запрос ответили, что ограничения сняты.
Дороги начали перекрывать утром в субботу сразу в нескольких регионах России. В частности, решение об ограничении движения приняли власти Ростовской, Липецкой и Тульской областей. В Воронежской области перекрыли 300 километров трассы М-4 "Дон". В Подмосковье частично перекрыли трассы "Дон", "Урал" и "Крым". Также был введен режим контртеррористической операции.
Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей.