$84.08+0.4791.49-0.45

В Росавтодоре заявили о снятии ранее введенных ограничений на трассах

Ограничения, введенные ранее на федеральных трассах России, сняты. Об этом сообщает ТАСС.

В Росавтодоре заявили о снятии ранее введенных ограничений на трассах
© Российская Газета

Напомним, 24 июня были введены ограничения на передвижение личных автомобилей, грузового и пассажирского транспорта.

Ночью 25 июня СМИ решили узнать, изменилась ли ситуация на дорогах после того, как стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать Ростов.

В пресс-службе Росавтодора на соответствующий запрос ответили, что ограничения сняты.

"Автодор" сообщил о сохранении ограничения на М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях

Дороги начали перекрывать утром в субботу сразу в нескольких регионах России. В частности, решение об ограничении движения приняли власти Ростовской, Липецкой и Тульской областей. В Воронежской области перекрыли 300 километров трассы М-4 "Дон". В Подмосковье частично перекрыли трассы "Дон", "Урал" и "Крым". Также был введен режим контртеррористической операции.

Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей.

113